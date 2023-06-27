استبيان: الإيطاليون يدركون الأزمة الديموغرافية والظروف الاقتصادية وراء تقلص الولادات 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت معطيات استبيان إيطالي، أن الشعب يدرك الأزمة الديموغرافية التي تجتاحه وهو قلق بشأنها، ومقتنع بانخفاض عدد الأطفال الذين يولدون بسبب الظروف الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة (EMG Different) للبحوث، بالتزامن مع حدث “ديموغرافية: السكان، الناس ومعدلات المواليد”، الذي نظمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الاحتفالات لمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها، أن “ما يصل إلى 8 إيطاليين من أصل 10 من العينة التمثيلية التي التقتها المؤسسة (1500 شخص) لديهم معرفة جيدة بالأزمة الديموغرافية وآثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشارت المعطيات إلى أن “76٪ من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أعلنوا أنهم قلقون جدًا أو قلقون إلى حد ما، وبشكل خاص يقلق 51٪ بشأن الشيخوخة المتنامية في البلاد، و40٪ من ناحية تباطؤ النمو الاقتصادي”.

وذكر المسح، أن “من الواضح أن الظروف الاقتصادية تسود على أسباب الأزمة”، وأن “الدافع وراء شح الولادات بالنسبة لـ37٪، يكمن في زيادة تكلفة المعيشة”، بينما “تعزوه نسبة 35٪ إلى هشاشة عالم العمل”، وكذلك “الأجور المنخفضة (بالنسبة لـ29٪)، كما أن نقص خدمات الطفولة يؤثر أيضاً بالنسبة لـ28٪”.

علاوة على ذلك، “يعزو كثيرون أسباب انخفاض معدلات المواليد إلى صعوبات التوفيق بين العمل والأسرة، وفي بعض الحالات (بنسبة 18٪) إلى الاختيار المتزايد من جانب النساء أو الأزواج، إنجاب الأطفال في سن النضج”.

هذا ويشهد حدث “ديموغرافية” المقام بمقر مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية في روما، مشاركة ممثلي المؤسسات والحكومة والهيئات والشركات العامة.