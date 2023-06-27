سالفيني: الخلافات الداخلية الروسية قد تقربنا للسلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع نائب رئيس الوزراء، وزير البنى التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني أن تساهم حادثة تمرّد قوات فاغنر في روسيا نهاية الأسبوع الماضي في تقريب الكرملين وكييف لطاولة تفاوض بشأن السلام.

ويعتبر سالفيني، زعيم حزب الرابطة، الأقل حماسا في الائتلاف الحاكم بإيطاليا لتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أنه انتقد مرارا سياسة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي تجاه الحرب.

وقال سالفيني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء “أعول على أنه بمرور الأسابيع أن تقرِّب الخلافات الداخلية داخل روسيا إلى عملية سلام” في أوكرانيا.