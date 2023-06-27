ميلوني: دحر الشتاء الديموغرافي تحدٍ نواجهه والحكومة ستلعب دورها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن البابا فرنسيس ذكّرنا بأن “دحر الشتاء الديموغرافي يعني محاربة شيء ما يقف ضد عائلاتنا، بلدنا وضد مستقبلنا أيضاً. هذا هو التحدي الذي نواجهه، إنه تحدٍ طموح، لكن علينا ألا نخشى مواجهته”.

وفي رسالة بعثتها إلى مؤتمر “ديموغرافية”، الذي نظمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية في مقرها بروما الثلاثاء، أكدت ميلوني أن “الحكومة حاضرة ومستعدة للقيام بدورها، وقد وضعت رفع معدل المواليد ودعم الأسرة في صميم التزامها. فعلت ذلك بمنظار نظام البلاد، ونفذت العمل في جميع الوزارات واضعة باعتبارها في كل المجالات، من معيار الأطفال معياراً أساسياً”.