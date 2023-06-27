تاياني: اتفاق استقرار ونمو أوروبي جيد لكنه بحاجة لتحسين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “اتفاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي يعمل بشكل جيد، لكن يجب تحسينه من خلال استقراء النفقات البيئية وتلك المرتبطة بحالات الطوارئ كالحرب في أوكرانيا”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريحات على هامش المؤتمر العام للكونفدرالية العامة لنقابات العمال المستقلة (كونفسال) بروما الثلاثاء، أنه “يجب أن تكون الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) أكثر مرونة، لكن مع العدد المناسب من المسؤولين الذين يجب أن يعملوا عليها بسرعة أيضاً”.

وفي إشارة إلى الزيادة المعلنة بأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، أكد تاياني، أن “هذه الزيادة اليوم، تعني وضع الشركات في صعوبات، وإجبارها على التخلي عن مشاريعها بسبب أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مفرط”.

وذكر وزير الخارجية، أن “يمكن تفهّم مكافحة التضخم، لكنه ليس ناتجاً عن ظواهر داخلية، كما يحدث في الولايات المتحدة، بل بسبب ظروف خارجية لا علاقة لها بالديناميات الوطنية”، مشدداً على “أننا نواجه خمسة تحديات: الإنتاجية، القدرة التنافسية، كفاءة أعمالنا في الامتثال للاستدامة البيئية، وظهور مبدأ الجدارة”، مبيناً أنه “يجب مكافأة الملتزمين، حتى في الإدارة العامة”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن من الضروري علاوة على ذلك “زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والرقمنة”، وكذلك “العمل لكيلا يضطر أفضل الشباب إلى إيجاد منافذ احترافية خارج الدولة، وترك بلادهم: لا يمكننا أن نخسرهم بسبب قواعد صارمة، بل تشجيع عملهم من خلال أن نضمن للأزواج الشباب إمكانية خلق أسرة دون خنق تطلعاتهم”.