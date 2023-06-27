إيطاليا: نمضي قدما في دعم كييف بهدف تحقيق سلام عادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، إن “من الصعب أن نفهم ماذا كانت نوايا مجموعة فاغنر الروسية. لسنا مهتمين بالشأن الروسي الداخلي، فهي مشاكل تخصها. نحن نتابعها باهتمام كبير فضلا عن الاهتمام بتعزيز دعمنا لأوكرانيا”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريحات على هامش المؤتمر العام للكونفدرالية العامة لنقابات العمال المستقلة (كونفسال) بروما الثلاثاء: “لقد كررنا هذا الأمر أمس لنظيري الأوكراني كوليبا خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ”، لذا “فلنمضِ قدما في هذا الاتجاه، بهدف السلام، ذلك السلام العادل”.

كما أكد تاياني على “دعم جميع مبادرات السلام، ودعونا نفكر بمبادرات تركيا، كما ندعم مبادرات السلام من قبل الفاتيكان، الذي من الطبيعي أن يسعى لمحاولة تحديد مسارات الحوار واللقاء. ومن المفهوم أن السلام بالنسبة لنا هو السلام العادل، وهو ما يضمن وسيضمن حرية واستقلال أوكرانيا”.

أما من ناحية الوضع ميدانياً، فقد قال الوزير، إن “البيانات تظهر تقدم القوات الأوكرانية، وسنرى ما سيحدث من ثم: نأمل أن يتمكن الروس من العودة إلى حيث بدأوا، وهذا يعني بجدية القدرة على الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار وإحلال السلام”.