الرئيس الإيطالي: على البلدان النامية قبول التحول البيئي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، البلدان النامية في العالم إلى قبول مسيرة التحول البيئي.

ومتحدثًا في الدورة الـ16 لندوة (Cotec) حول موضوع “الابتكار في التمويل المستدام”، بمشاركة ملك إسبانيا، فيليبي السادس، ورئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رأى الرئيس ماتّاريلا، أنه “لا يمكننا أن نسترشد بحالات الطوارئ فقط، بل أن الالتزام بتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة البيئية لعام 2030 يستدعي اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، قادرة على إشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة”.

وأشار ماتّاريلا إلى أن “الواجب يتمثل بالالتزام بالانتقال نحو خطة جديدة مستدامة مقارنةً بالتغيّر المناخي والاستدامة الاجتماعية. وهو تحول يتعلق أيضاً بالبلدان الناشئة والنامية”. في الواقع، “يبدو من غير المناسب تمامًا أن تقبل هذه البلدان بدفع الثمن البيئي والأثر الاجتماعي الذي أثر على البلدان الصناعية البعيدة في مسار نموها، بدلاً من الانضمام إلى المجموعة الرائدة التي تقود التغيير، وتجنب تلك التكاليف البيئية والاجتماعية”.