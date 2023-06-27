مسؤول ايطالي: الهجرة حل لرفع معدل المواليد لكن الحلول الداخلية أفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول ايطالي أنه يجب معالجة مشكلة رفع معدل الولادات على مستوى النظام الأوروبي، لأن القارة العجوز تعاني كثيرًا مقارنة ببقية أنحاء العالم.

وفي مداخلته خلال مؤتمر “ديموغرافية: السكان، الناس ومعدل الولادات: نحن غدًا” الذي نظمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية في مقرها بروما الثلاثاء، قال رئيس مقاطعة لومبارديا (شمال) أتّيليو فونتانا: “إننا نقوم بتنفيذ مبادرات لتعزيز الأسرة وزيادة معدل المواليد، كصندوق سياسات الأسرة، دعم دفع رسوم الوالدين المنفصلين، مبادرات دعم الأسرة لجعل المرأة تلعب دورها كزوجة، أم وعاملة”.

وذكر فونتانا أن “هناك مبادرات أخرى مخطط لها مثل قانون الشباب، لإعطاء مزيد من الحوافز، تشجيع العمل والالتزام والتدريب، إعطاء الحماس المطلوب لفئات السكان التي تشعر بأنها مهملة”. وأردف: “نوع آخر من السياسات التي نتبعها هو سياسة الهجرة المضادة لتمويل المبادرات السياسية، والتدخلات التي نترك اتخاذ القرار فيها للبلديات”.

وأشار حاكم لومباردية إلى أنه “تم تمويل التدخلات لتسهيل إعادة التوطين أو منع التخلي عن الأراضي. نحن مقتنعون بوجود موارد تمكننا من إنعاش معدل الولادات في بلادنا. نعتقد أن الهجرة يمكن أن تكون أحد الحلول، لكن يجب ألا تكون الحل الوحيد، يجب أن نحاول إيجاد حلول داخليةً دون أن ننتظر وصول الآخرين”.