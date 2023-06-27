منظمة إنسانية: إنقاذ 34 مهاجراً كانوا يبحرون على غير هدى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية، أنه تم إنقاذ 34 مهاجراً كانوا قد أطلقوا نداء استغاثة هاتفياً يوم الأحد الماضي، وقد أُقلّوا إلى ميناء بوتسالّو، جنوب مقاطعة صقلية.

وقال مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي عاد أمس لطلب تقديم مساعدة فورية للمهاجرين، أنهم “انطلقوا من بنغازي الليبية، وظلوا يبحرون على غير هدى لأيام في المياه الدولية”.

وذكر المشروع الإنساني في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أنه “تم تنبيه جميع السلطات المعنية بشأنهم، لكن أحداً لم يساعدهم”. وكتب أنه “لم يعد لديهم ماء، وقد حاولنا تهدئتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم، لكنهم كانوا يائسين”، وأخيراً “تم إنقاذ وإنزالهم في محافظة راغوزا”.