إيطاليا: استئناف تدفقات الهجرة على جزيرة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تحدثت مصادر أمنية إيطالية، عن استئناف تدفقات الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها إن “225 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال الساعات القليلة الماضية”، بعد أن “تم اعتراض مجموعتين من 34 و43 شخصاً (بينهم 11 امرأة و3 قاصرين) أمس من قبل رجال خفر السواحل على متن قاربين”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “بعد منتصف الليل بقليل، رسا زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على متنه 131 مهاجراً عند رصيف فافالورو، من بينهم 20 امرأة و15 قاصرًا، تم تعقبهم عند ابحارهم على متن قارب طوله 10 أمتار على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن ساحل الجزيرة”.

وأشارت المصادر إلى “وصول 17 مهاجراً آخرين عند حوالي الساعة الرابعة صباحًا، كانوا على متن قارب يبحر على غير هدى، اعترضه رجال الشرطة المالية على بعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، من بينهم 4 نساء وقاصرَين”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، تم ترتيب عملية نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حالياً ما يقرب من 600 ضيف”.