إيطاليا: استقرار تونس أساسي لحوض المتوسط ​​وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن استقرار تونس يُعدّ أمراً أساسياً بالنسبة لمنطقة المتوسط ​​وأوروبا.

وقالت رئيسة الحكومة، في إحاطة الأربعاء أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل، إنه “بدأنا نفهم أنه إذا أردنا معالجة مشكلة الهجرة جذرياً، فيجب علينا معالجة قضية التنمية في أفريقيا، بتزايد سكانها، وتحدياتها وفرصها”.

وذكرت ميلوني، أن “الهدف طموح لكنه واضح للغاية: ضمان الازدهار والسلام والصداقة الدائمة، بنموذج تعاون تنموي يجب أن يقوم على التساوي لا على التعدي”، مبينةً أن “هذا هو السبب أيضاً وراء التزام الحكومة في الأسابيع الأخيرة، والتزامي شخصياً بالبعثات الأخيرة في 6 و11 حزيران/يونيو والأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ونظيري الهولندي مارك روته”، لأن “على أوروبا الإبقاء على اهتمامها باستقرار تونس، وهو هدف أساس لأمن منطقة المتوسط ​​بأسرها، وبالتالي أمن أوروبا”.

وتابعت رئيسة الوزراء: “إن اعتماد الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس والعمل المتواصل في هذه الساعات للوصول إلى صياغة حزمة أوروبية لدعم تونس، يمثل إشارة مهمة للغاية، ولهذا أنا ممتنة للمفوضية الأوروبية على العمل الذي تمضي به قدما، تماما كما أرحب بارتياح بحقيقة أن هذه الأولوية اعتُرف بها كنقطة منفصلة في أجندة السياسة الخارجية لهذا المجلس الأوروبي”.