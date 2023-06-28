ميلوني: خطأ رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة يُعدّ خطوة “غير صحيحة”.

وأوضحت رئيسة الحكومة، في إحاطة الأربعاء أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل، أن “التضخم ضريبة خفية بغيضة تؤثر قبل كل شيء على الأشخاص الأقل ثراءً وذوي الدخل الثابت، من العمال إلى المتقاعدين”.

وأردفت: “لهذا السبب من المؤكد أن من الصواب محاربتها بشكل حاسم”، لكن “وصفة البنك المركزي الأوروبي المبسطة المتمثلة برفع أسعار الفائدة لا تبدو في نظر كثيرين، الطريق الصحيحة التي يجب اتباعها، مع الأخذ بالاعتبار أن الزيادة العامة في الأسعار في بلداننا ليست نتيجة اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة، بل عوامل داخلية، تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في أوكرانيا”.

وتابعت رئيسة الوزراء: “لا يسع المرء إلا أن يفكر في خطر أن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة إلى ضرب اقتصاداتنا أكثر من التضخم”، أي أن “العلاج يثبت أنه أكثر ضررًا من المرض”.