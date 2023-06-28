رئيسة الوزراء الإيطالية: مذكرة الهجرة مع ليبيا أُبرمتها حكومة جينتيلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ذكّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بأن “المذكرة الإيطالية الليبية الخاصة بالهجرة، أبرمها باولو جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء”، في حكومة برئاسة الحزب الديمقراطي.

وفي معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بعد إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء القمة الأوروبية المقبلة، قالت ميلوني، إن هذا “الملف، تمت متابعته لاحقاً من قبل وزير (الداخلية آنذاك ماركو) مينّيتي”، بينما “هناك اليوم من يقول لنا إن الحوار مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للشكوك”، لكن ما يُعنى به “في الأساس، أنه يمكن للبعض القيام بذلك والبعض الآخر كلا”.

وأضافت رئيسة الحكومة مخاطبةً أعضاء المعارضة: “نعم، لقد تغيرت الأمور في الواقع، فلم يُعدّ الحزب الديمقراطي في الحكومة اليوم، وبالتالي لا يمكن القيام ببعض الأشياء”، التي كانت معتادة في عهدها.