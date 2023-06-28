كونتي: ميلوني مخلصة لواشنطن بشأن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي الاتهامات لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بـ”الامتثال” لسياسة الإدارة الامريكية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال كونتي، رئيس الوزراء الأسبق، ردا على خطاب ميلوني في مجلس النواب عشية القمة الأوروبية “ميلوني تميزت بامتثالها المخلص لخط واشنطن إزاء الحرب” في أوكرانيا.

وأضاف كونتي، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه إمداد السلطات في كييف بالأسلحة، “لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو أنه يلجأ إلى حلفاء مهمين (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا) عندما يريد التشاور ويتواصل مع ميلوني عندما يكون قد قرر بالفعل”.

وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد وصف بـ”السخيف” الجدل بشأن علاقة ميلوني مع إدارة واشنطن، وذلك في إشارة إلى اتهام المعارضة لرئيسة الحكومة بإخراج البلاد من الدائرة الأولى لحلفاء الولايات المتحدة في أعقاب مكالمات هاتفية اجراها الرئيس الأمريكي جو يايدن اقتصرت على نظرائها في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في روسيا.

وجرت في وقت لاحق أمس الاول محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الايطالية.

ووفق رئاسة الوزراء في روما، فإن الاتصال الهاتفي تمحور حول “دعم أوكرانيا والأحداث الأخيرة في روسيا”. كما تم استعراض “التزام إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط​​، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار في إفريقيا”، مع “إيلاء اهتمام كبير بالأزمة في روسيا وتأثيرها المرتبط بوجود مجموعة فاغنر في إفريقيا”.

وخلال المكالمة الهاتفية “أعادت ميلوني وبايدن التأكيد على العلاقات العميقة بين بلدينا، صلابة التحالف عبر الأطلسي ووحدة الناتو وهي قضايا ستناقش في القمة المقبلة (للحلف) في فيلنيوس”.