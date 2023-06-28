أوكرانيا والصين والهجرة على مائدة غداء العمل التقليدي بين ماتاريلا وميلوني عشية القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية بأن “الأزمة الأوكرانية وأيضا في ضوء قمة حلف شمال الأطلسي (الشهر القادم) وقضية الهجرة والعلاقات مع الصين” كانت ضمن المواضيع التي استعرضها اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأعضاء في حكومتها خلال غداء العمل التقليدي بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي) الذي يسبق القمة الاوروبية.

ومن بين الموضوعات الاخرى التي كانت مطروحة على الطاولة: القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي مع إشارة خاصة إلى الإطار المالي متعدد السنوات وقمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي ستعقد في بروكسل في منتصف تموز/يوليو القادم.

وبالعودة إلى قضية الهجرة، تمت مناقشة الوضع في تونس بالإشارة إلى الاتفاقية الموقعة في 8 حزيران/يونيو الجاري.