بعثة (يونيتامس): الدعم السريع وميليشيات متحالفة مسؤولة عن العنف ضد المدنيين والاغتصاب والنهب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن “الترحيب بقراري وقف إطلاق النار اللذين أعلِنا كل على حدة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال عطلة عيد الأضحى”، مشددة في بيان الأربعاء على “ضرورة أن يحافظ الطرفان على وقف إطلاق النار”.

وأضافت “في الوقت نفسه، تظل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن أعمال العنف ضد المدنيين، والاغتصاب والنهب في المناطق التي تسيطر عليها، بما فيها الخرطوم، والعنف الذي يستهدف المدنيين على أساس عرقي في دارفور”

ورأت البعثة الأممية أن “القوات المسلحة السودانية تظل مسؤولة عن الهجمات في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي للمناطق السكنية في الخرطوم”، ملفتة إلى أنه “بموجب القانون الدولي، تتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وقالت “يجب تذكير هذين الطرفين بأن العالم يراقب وبأنه سيتم السعي لتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في زمن الحرب”، مضيفة “ليكن عيد الأضحى تذكرة بأن العنف يجب أن يتوقف. إذ ينبغي للمدنيين أن يكونوا قادرين على العيش في سلام وليس في ظل الأهواء العنيفة للطرفيْن المتحاربين”.