ميلوني تتحدث عن إشراك البرلمان بشأن تجديد اتفاقية مبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن إمكانية عرض مسألة تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق على برلمان بلادها.

وقالت ميلوني الاربعاء، مخاطبة مجلس الشيوخ الإيطالي عشية القمة الأوروبية “أعتقد أنكم تتذكرون موقفي” عندما تم توقيعها في روما إبان حكومة جوزيبي كونتي الأولى في آذار/مارس عام 2019. وأضافت “كما قلت وأكرر، يمكن لإيطاليا إقامة علاقات ممتازة مع الصين دون أن تكون جزءًا من خطة استراتيجية”.

وقالت رئيسة الوزراء، التي وصفت في وقت سابق بـ”الخطأ” انضمام بلادها إلى المبادرة، إن “التقييمات جارية، وهناك وقت للتعديل” قبل آذار/مارس 2024 وهو الموعد التي ستجدد فيه تلقائيا في حالة عدم إعلان أي من الطرفين الانسحاب منها.

ونوهت ميلوني بأنه “يتعين التعامل مع هذه المسألة بدقة وعناية واحترام وأيضا بإشراك البرلمان. من الأفضل في مثل هذه القضايا الحساسة عدم التسرع، بل إيجاد حلول صالحة قدر الإمكان في الدفاع عن مصالحنا”.