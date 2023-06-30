ميلوني تجتمع مع نظيريها البولندي والهنغاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الجمعة على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اجتماعا مع نظيريها البولندي ماتيوز موراويكي والهنغاري فيكتور أوربان.

وكان موراويكي وأوربان قد أفشلا في اليوم الأول للقمة اتفاقيا أوروبيا بشأن ميثاق الهجرة واللجوء، حيث أعربا عن معارضتهما لمبدأ التضامن الإجباري المتفق عليه مسبقا في مجلس الشؤون الداخلية الأوروبي الأخير في لوكسمبورغ.

ولا ينص التضامن فقط على المساهمة في إعادة التوطين، ولكن أيضًا على تعويض مالي أو مساعدة فنية للبلد تحت ضغط الهجرة.

وقد وصف أوربان، في مقابلة إذاعية، نقاش القادة الأوروبيين حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس بشأن الهجرة بـ”المعركة”. وقال “لم تكن تمردا” من جانب بودابست ووارسو “بل صراعا من أجل الحرية”.

وترأس ميلوني مجموعة حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البولندي (حزب القانون والعدالة).

وتنتقد المعارضة الإيطالية تحالف حزب ميلوني (إخوة إيطاليا) مع أحزاب أوروبية تعرقل اتفاقية الهجرة التي تريدها إيطاليا.