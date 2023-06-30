القمة الأوروبية: الصين شريك وغريم ومنافس منهجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالبيان الختامي للقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل بشأن العلاقات مع الصين بناء على مبدأ “إزالة المخاطر وليس الانفصال” (de-risking, but not decoupling) عن السلطات في بكين. وقالت فون دير لاين الجمعة في تغريدة على منصة (تويتر) “هذه هي الرسالة الموجهة إلى الصين من هذا المجلس الأوروبي. أرحب بتأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لهذا النهج الجديد تجاه الصين”.

وأعادت القمة الأوروبية في بيانها الختامي التأكيد على “نهج السياسة المتعددة الأوجه للاتحاد الأوروبي تجاه الصين”، التي تعتبر في ذات الوقت “شريكًا وغريمًا ومنافسًا منهجيًا”. وأشارت إلى أنه “على الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية، فإن الاتحاد الأوروبي والصين لهما مصلحة مشتركة في إقامة علاقات بناءة ومستقرة، ترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد والمشاركة المتوازنة والمعاملة بالمثل”.

كما أكدت القمة أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل التعامل مع الصين لمواجهة التحديات العالمية، ويشجعها على اتخاذ إجراءات أكثر طموحًا بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والصحة والتأهب للأوبئة والأمن الغذائي والحد من الكوارث وتخفيف الديون المساعدات الإنسانية”.

كما أعادة القادة الأوروبيون التنويه بأن “الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم النظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ومن هنا يدعو المجلس الأوروبي الصين للضغط على روسيا لوقف حربها العدوانية، وسحب قواتها فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا”.

وأشار بيان القمة إلى أن “بحر الصين الشرقي والجنوبي يتمتع بأهمية استراتيجية للازدهار والأمن الإقليمي والعالمي”، معلنا أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في مضيق تايوان”، كما “يعارض أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالإكراه”، ويؤكد مجددا في ذات الوقت الاتساق مع “سياسة صين واحدة”.

وأضاف البيان الختامي للقمة بشأن العلاقات مع الصين “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما التزاما راسخا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرحب باستئناف حوار حقوق الإنسان مع الصين”، معيدا الإعراب عن القلق بشأن “السخرة ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والوضع في التبت وشينجيانغ”، فضلاً عن “احترام التزامات الصين السابقة المتعلقة بهونغ كونغ”.