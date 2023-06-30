القمة الأوروبية تدعم الحوار السياسي بشأن الشراكة الشاملة مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم ببروكسل عن “الترحيب بالعمل المنجز على حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، والبناء على ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة وانتقال الطاقة الخضراء والهجرة والتواصل بين الشعوب”.

وأشار البيان الختامي للقمة، في الجزء الخاص بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في الجوار الجنوبي، إلى أنه “يدعم استئناف الحوار السياسي في سياق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، والتي “تؤكد أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيوقعها مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في تونس العاصمة بعد عطلة عيد الأضحى في تونس.

وقد وصفت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي المفاوضات بين الطرفين بأنها “مستمرة بشكل بناء”، إلا أنها قالت “نحن بحاجة إلى العمل لفترة أطول قليلاً. اتفق الطرفان على استئنافها بمجرد انتهاء عطلة العيد”.