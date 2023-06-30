موفد البابا يختتم زيارته لموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الكرسي الرسولي ختام مهمة الكاردينال ماتيو تزوبي إلى موسكو موفداً من البابا فرنسيس لتحديد “المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تفتح مسارات لتحقيق السلام”.

وأشار في بيان إلى أنه “سيتم إطلاع الأب الأقدس على نتائج الزيارة، في ضوء الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، سواء على المستوى الإنساني أو في البحث عن سبل السلام”.

والتقى الكاردينال تزوبي، وهو رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، يوم أمس الخميس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، في اجتماع هو الأول من نوعه مع ممثل عن البابا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على “الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأديان لصالح السلام والعدالة، مع التشديد على أهمية توحيد القوى للحيلولة دون نشوب صراع مسلح على نطاق واسع”.

وكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين قد صرح منذ بضعة أشهر، على هامش لقاء في روما، بأن العلاقات بين الكنيستين تمر بـ”مرحلة صعبة”، لكنه أكد أن هذا “لا يعني أن العلاقات الكاثوليكية الأرثوذكسية عادت إلى نقطة الصفر أو أن الجليد يسيطر عليها، لأن القنوات موجودة وثمة محاولات مستمرة للحوار”، كما نوه المكتب الإعلامي للفاتيكان.

وكان الكاردينال تزوبي قد سجل زيارة لأوكرانيا في الخامس والسادس من الشهر الجاري تضمنت لقاءا مع الرئيس فولودمير زيلنسكي.