ميلوني تعلن مواصلة الوساطة مع هنغاريا وبولندا بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها ستواصل محاولات الوساطة مع هنغاريا وبولندا بشأن ملف الهجرة، وذلك في أعقاب فشل القمة الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بسبب رفض الدولتين لمبدأ التضامن الإجباري بالمساهمة في إعادة توطين اللاجئين.

ولم يتضمن البيان الختامي للقمة أية إشارة لملف الهجرة بسبب الفيتو الهنغاري البولندي.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي في بروكسل “على الرغم من أنني أتفهم موقف بولندا وهنغاريا تمامًا، حاولت وبموافقة جميع الدول الأخرى الوساطة حتى النهاية”.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية “سنواصل العمل على ذلك وسأكون في وارسو يوم الأربعاء القادم”.

وقالت “المسألة التي يطرحها البولنديون والهنغاريون ليست غريبة، لأنهما الدولتان في أوروبا اللتان تعتنيان بأكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين. تفعلان ذلك بموارد غير كافية من جانب المفوضية”.

ورأت ميلوني أن “هناك طريقة واحدة فقط لحل المشكلة للجميع، وهي معالجة التحركات الأولية (للمهاجرين) لأنه بخلاف ذلك يصبح من المستحيل معالجة التحركات الثانوية”، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة في لوكسمبورغ بين وزراء الداخلية الأوروبيين بشأن الهجرة “لم تتأثر لأنها لم تكن قيد المناقشة في المجلس. لقد تمت مناقشتها بالفعل ولن يُعاد فتحها”.