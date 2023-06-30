ميشيل: الهجرة تحدى أوروبي يتطلب استجابة أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إلى أن “دولتين من أصل 27 دولة، وهما بولندا وهنغاريا تعارضان جوهر وطريقة الموافقة على ميثاق الهجرة واللجوء، أي بالأغلبية المؤهلة” خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين الأخير.

وأضاف ميشيل “يجب أن نحافظ على هدوئنا، فقد تمت الموافقة على الاتفاقية وسنعمل في المقر الثلاثي” وهي لقاءات غير رسمية لممثلين عن المجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان الاوروبي “من أجل تنفيذها بشكل نهائي”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي في الوثيقة المنشورة اليوم الجمعة بعد ختام القمة الأوروبية إنه تم التأكيد مجددًا على أن الهجرة “تمثل تحديًا أوروبيًا يتطلب استجابة أوروبية”، مشيرا إلى أن “وضع الهجرة على الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي خضع لمراجعة شاملة واحطنا علما بالعمل المنجز حتى الآن في إطار الاستجابة الأوروبية”.

وأضاف “أطلعت رئاسة المجلس والمفوضية المجلس الاوروبي على التقدم المستمر المحرز في تنفيذ مخرجاته في 9 شباط/فبراير 2023 ، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الخارجية للهجرة وآليات التمويل ذات الصلة”.