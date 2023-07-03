البابا: الاصغاء يجنّب النزاعات ويحلّها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الاقتناع بأن عدداً كبيراً من النزاعات يمكن تجبها وحلها من خلال الاصغاء.

وبعد تلاوته صلاة “التبشير الملائكي” يوم أمس الأحد في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا، إنه “عندما يتعين علينا اتخاذ قرار مهم، من الجيد أولاً أن نصلّي ونستدعي الروح القدس”، لكن “من ثمّ أن نصغي ونحاور، في الثقة بأن كل فرد منا، حتى الأصغر بيننا، لديه شيء مهم ليقوله، وعطية نبوية ليشاركها مع الآخرين”.

وأشار فرنسيس، الى أنه “هكذا يتم البحث عن الحقيقة وينتشر جوٌّ من الإصغاء إلى الله والإخوة، حيث لا يشعر الأشخاص بأنهم مقبولون إلا إذا قالوا ما يحلو لنا، بل يشعرون بالقبول والتقدير لكونهم عطايا”.

وتابع بيرغوليو يقول: “لنفكر في عدد النزاعات التي يمكن تجنبها وحلها بهذه الطريقة، من خلال الإصغاء إلى الآخرين مع الرغبة الصادقة بفهم بعضنا البعض! أخيرًا، لنسأل أنفسنا: هل أعرف كيف أقبل الإخوة والأخوات كعطايا نبوية؟ هل أؤمن أنني بحاجة إليهم؟ هل أصغي إليهم باحترام ورغبة في التعلم؟ لأن كل واحد منا يحتاج إلى أن يتعلّم من الآخرين”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول: “فلتساعدنا العذراء مريم سلطانة الأنبياء لكي نرى ونقبل الخير الذي زرعه الروح القدس في الآخرين”.