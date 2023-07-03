إيطاليا: تراجع إصابات كوفيد وارتفاع الوفيات الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية، إن البلاد قد شهدت الأسبوع الماضي تراجعاً في الإصابات بوباء كوفيد 19، مقابل ارتفاع في عدد الوفيات.

ووفقاً لمعطيات النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، والتي تصور اتجاه الوضع الوبائي لكوفيد 19، فـ”في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 حزيران/يونيو، تم تسجيل 7401 حالة إصابة جديدة”، وهي “بانخفاض بنسبة 17٪ تقريباً مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان هناك 5660 حالة عدوى”.

وأضافت النشرة الصحية، أنه “كان هناك 86 حالة وفاة خلال 7 أيام، أي بارتفاع بما يقرب الـ13٪ مقارنة بالأسبوع السابق عندما تم تسجيل 76 ضحية”. وأشارت الى “انخفاض معدل الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بالفيروس بـ0.3 نقطة مئوية”، إذ “انتقلت من نسبة 2.9٪ الأسبوع قبل الماضي إلى 2.6٪”، في الفترة المشار إليها.

وخلصت نشرة الوزارة إلى القول، إن “تحاليل التي تم إجراؤها بلغت 180,198 مسحة”، وهي “بانخفاض بنسبة 6.6٪ مقارنة بالـ192,906 تحاليل أجريت في الأيام السبعة السابقة”.