إمام إيطالي: حرق المصحف ليس حرية تعبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعرب إمام إيطالي عن الاقتناع بأن “حرق نسخ من المصحف لا يندرج ضمن حرية التعبير”.

هذا وقد أقدم لاجئ عراقي في السويد، على حرق نسخة من المصحف أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى، الأسبوع الماضي، في عمل أدانته الحكومة السويدية، معتبرة إياه “عملاً معادياً للإسلام”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الإثنين ذكّر رئيس الجماعة الدينية الإسلامية الإيطالية (Coreis) يحيى بالافيتشيني، بأن “البابا فرنسيس، يحذر من الاستهانة ببعض الأمور”، وأنه “بصرف النظر عن مسألة الحرية الدينية، أنريد البدء حقاً بعمليات حرق القرآن أو إضفاء الشرعية عليها؟ أعتقد أنه شيء لم يسبق أن سمع به أحد حقاً ولا يمكن تحمله، كونه لا يتعارض ومبادئ التربية، الحس السليم والشرعية فقط، بل لأنه بعيد عن حرية التعبير أيضاً، وهذا ما أعترض عليه”.

وأضاف بالافيتشيني وهو رئيس مجلس العلماء المسلمون الأوروبيون (Eulema) وإمام مسجد في ميلانو: “لقد أصدر مجلسنا أيضاً بيانًا بشأن البرودة واللامبالاة التي وجدتها في بروكسل قبل أيام قليلة. فلم يقتصر الأمر على غياب التضامن وحسب، بل لامبالاة، برود وميل لتحجيم العنف، الكراهية والاستفزاز”، مبيناً أن الأمر ذاته بدر من جانب “مكاتب المفوضية والبرلمان الأوروبي”.

ولفت الإمام إلى أنه “في أوروبا، لا يوجد فرق في الكرامة بالنسبة لكل مؤمن، دين أو نص مقدس لأية ديانة”. وأردف: “لقد قمنا بتوعية المؤسسات الأوروبية والجماعات الدينية المختلفة، كما أن كلمات البابا فرنسيس بهذا الصدد، ليست مجرد علامة لحساسية، تضامن وأخوة كبيرة وحسب، بل لوضوح بين الحقوق الأساسية والحريات أيضاً”.

وتابع رئيس مجلس العلماء: “تلقينا رسائل تضامن من المغرب، تركيا ودول العالم الإسلامي في الشرق”، لكن “ما يهمنا هو أن يأتي التضامن مع المسلمين في أوروبا بشكل أساس من جانب المؤسسات الأوروبية، الإخوة المواطنين والمؤمنين في القارة، لأن التضامن إنْ أتى من الشرق دائماً، فهو إشارة لحقيقة أن الدول العربية هي الوحيدة التي تدافع عن المسلمين أو تظهر التضامن معهم”.

وخلص الإمام بالافيتشيني إلى القول، إن “ما يهمنا هو أن يكون واضحاً في أوروبا أنه لا توجد اختلافات في الكرامة لكل مؤمن، لكل شخص متدين، لكل نص مقدس ولأي هوية دينية”، محذِّراً من “اللعب بنار خطيرة تمثل شرارات كراهية”.