تاياني يشدد على أهمية وجود “اتفاق أوروبي عام” بشأن تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أهمية وجود “اتفاق عام بشأن تونس” على المستوى الأوروبي.

وجاء حديث تاياني في معرض رده اليوم الاثنين على سؤال لصحفي حول رفض بولندا وهنغاريا لمبدأ التضامن (تقاسم أعباء إعادة التوطين أو الدعم المالي لدول أوروبية تواجه ضغوط هجرة) والذي عطل صدور بيان ختامي للقمة الأوروبية بشأن إدارة ملف الهجرة واعتبر بمثابة ضربة لجهود الحكومة الإيطالية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “أقدر كلمات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل التي تشير إلى اتفاقية تم تأجيلها وأنا مقتنع بأنه يمكن إقناع هنغاريا وبولندا بالتوصل إلى اتفاق. أعول كثيرا على مهارات الوساطة لدى رئيسة الوزراء (جورجا ميلوني)، حيث ينتمي الرئيس البولندي لنفس عائلتها الأوروبية”، في إشارة إلى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (Ecr) اليميني.

وخلص تاياني إلى أن معالجة قضية الهجرة “أساسية لكل أوروبا وليس فقط لإيطاليا ونحن نكافح لدحر مهربي البشر”.