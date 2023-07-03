مدير وكالة الطاقة الذرية: وضع محطة زابوروجيا لا يزال هشا للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مدير وكالة الطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسيإ إلى أن وضع الكهرباء في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا “لا يزال هشا للغاية وغير مستدام” بسبب استمرار الصراع العسكري في البلاد.

وقال غروسي، وفق بيان بثه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إن المحطة قد أعيد توصيلها اليوم الاثنين بخط الكهرباء الاحتياطي الوحيد المتاح بعد أربعة أشهر من انقطاعه، مضيفا أنه “على الرغم من أنه أمر إيجابي، إلا أن وضع الطاقة الخارجية للمحطة لا يزال ضعيفا للغاية، مما يؤكد وضعا غير مستقر للسلامة والأمن النوويين في محطة زابوروجيا للطاقة النووية”، أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا.

ويعد هذا الخط الاحتياطي الوحيد المتبقي من بين ستة خطوط احتياطية للكهرباء كانت تعمل قبل اندلاع النزاع، وقد تم قطع هذا الخط في 1 آذار/مارس بسبب الأضرار التي لحقت بالجانب الآخر من نهر دنيبرو.

وقال المسؤول الأممي إن محطة زابوروجيا فقدت- ولسبع مرات منذ بدء الصراع- كافة مصادر الطاقة من خارج الموقع، مما أجبر الجهات المشغلة على اللجوء مؤقتا إلى مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لتوليد الكهرباء.