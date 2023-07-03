تاياني يلتقي “نظيره” الفاتيكاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بمقر الوزارة في روما أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغر وذلك في إطار المشاورات الثنائية الدورية بين إيطاليا والكرسي الرسولي.

وحسب مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، تم خلال الاجتماع اليوم الاثنين تناول “بعض القضايا الدولية الرئيسية الحالية، مع إشارة خاصة إلى الحرب في أوكرانيا والسلام والأمن في الشرق الأوسط والوضع في غرب البلقان”.

وجدد نائب رئيس الوزراء “عزم الحكومة الإيطالية على مواصلة تزويد أوكرانيا بدعمها السياسي والعسكري والإنساني والمالي والاقتصادي طالما كان ذلك ضروريًا”، كما أعرب عن “تقديره الكبير لجهود الكرسي الرسولي الهادفة إلى تشجيع بدء حوار بين الطرفين” الروسي والأوكراني، مشيدًا بعمل المبعوث البابوي، الكاردينال ماتيو ماريا تزوبي بهذا الصدد.