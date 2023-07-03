سالفيني يتضامن مع رجال الإطفاء ورؤساء البلديات والشرطة بفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن حزب الرابطة الإيطالي أن زعيمه ماتيو سالفيني أجرى اتصالا مرئيا مع القياديين في حزب (التجمع الوطني) الفرنسي مارين لوبان وجوردان بارديلا.

وقال الحزب في بيان أن زعيم الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا، أعرب عن “التضامن بشكل خاص مع رجال الإطفاء ورؤساء البلديات ورجال الشرطة” على خلفية عمليات شغب واحتجاجات عنيفة في أعقاب مقتل الفرنسي من أصول جزائرية نائل (17 عاما) على يد رجل شرطة عند نقطة تفتيش مرورية.

كما أفاد الحزب بأن سالفيني أكد مجددا خلال الاتصال “التصميم على بناء دار أوروبي مشترك ليمين الوسط كبديل للاشتراكيين”.