قيادي بحزب ميلوني: نريد توحيد قوى اليمين في البرلمان الأوروبي القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مسؤول في حزب (إخوة إيطاليا) إلى إمكانية تكوين أغلبية في البرلمان الاوروبي المقبل تجمع كتلة الشعب الأوروبي المحافظ مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (Ecr) اليمينية التي ترأسها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقال رئيس نواب (إخوة إيطاليا) في البرلمان الأوروبي كارلو فيدانسا ، لصحيفة (إل جورنالي) “تضم مجموعة المحافظين والإصلاحيين في أوروبا اليوم ثلاثة رؤساء وزراء في ثلاثة بلدان (إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك) تمثل ربع سكان أوروبا بالكامل. لدينا أرقام تفيد بتوجه أحزاب المجموعة للنمو في كل مكان. كما أنه في كل انتخابات وطنية أجريت في أوروبا في الأشهر الأخيرة فاز يمين الوسط”.

وأضاف من الواضح أن “محور الشعب الاوروبي-الاشتراكيين الديمقراطيين”، الذي انتخب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية وقادة المؤسسات الأوروبية في نهاية عام 2019 “لم يعد صامدًا والعديد من الليبراليين أضحوا لا يطيقونه. سنرى الأرقام في النهاية” في انتخابات الجهاز التشريعي الأوروبي في شهر حزيران/يونيو من العام القادم.