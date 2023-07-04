وزير الخارجية البريطاني: لا لسلام متسرع ووهمي بين أوكرانيا وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن “المملكة المتحدة تريد سلامًا ناجحًا لأن هذا هو خط كييف”.

وأضاف الوزير، في مقابلة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الثلاثاء أن “السلام المتسرع غير المكتمل والوهمي لا يكفي، هذا هو درس شبه جزيرة القرم (التي احتلتها روسيا) في عام 2014”.

ورأى كليفرلي أنه “ينبغي أن يستوعب (رئيس الاتحاد الروسي) فلاديمير بوتين أنه لن يكون قادراً بعد الآن على الاستيلاء على أي أرض بالقوة وأنه سيتعين عليه سداد جميع أضرار الحرب”. وقال “هذا سيكون سلامًا حقيقيًا”، معيدا التأكيد على أن “أساس التفاوض لا يمكن إلا أن يكون الاستعادة الدائمة لسيادة أوكرانيا على أراضيها”.