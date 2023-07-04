تاياني ووزراء آخرون يجتمعون مجددا مع السفراء الافارقة المعتمدين لدى إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن اجتماع اليوم الثلاثاء، وهو الثاني من نوعه، بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى روما.

وسيتم خلال الاجتماع الذي سينعقد بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا)، ويشارك فيه وزراء الزراعة، البيئة وأمن الطاقة، الجامعات والبحوث والثقافة، “التركيز بشكل خاص على الأمن الغذائي وهو أحد التحديات الرئيسية للسياسة الدولية التي ستكون على رأس جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024”.

ونوهت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية بهذا الصدد، بأن هذا الحدث، بعد اجتماع مماثل في شهر أيار/مايو الماضي، يؤكد “الاهتمام ذي الأولوية الذي تتطلع به الحكومة الإيطالية إلى القارة والاستعداد للتعاون على جميع المستويات لمواجهة التحديات المشتركة بدءا من التعاون الاقتصادي والأكاديمي والعلمي والثقافي إلى مكافحة الهجرة غير النظامية”.

كما يمثل الاجتماع “خطوة أساسية نحو القمة الإيطالية-الإفريقية المقرر عقدها في روما في الخريف، والتي سيتم خلالها تقديم خطة ماتي لأفريقيا”، والتي تمثل “مقاربة أفكار وخطط جديدة ومشاريع في خدمة شراكة متكافئة مع الدول الأفريقية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “أفريقيا هي أولوية لوكالة التعاون النمائي الإيطالي، التي تولي في عملها اهتمامًا خاصًا للصلة بين الأمن والهجرة والنمو لتعزيز التنمية المستدامة في القارة”.

وخلصت المذكرة إلى أن “الحدث سيكون فرصة لتذكير رؤساء البعثات (الافريقية) بترشح روما لمعرض إكسبو 2030، الذي يعكس موضوعه (التجديد الحضري والشمول والابتكار) القيم التأسيسية التي تقوم عليها العلاقات بين إيطاليا وأفريقيا كما يمثل فرصة للتعاون والشراكة في مجالات الطاقة والتحول الرقمي”.