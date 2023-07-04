وزير داخلية إيطاليا: 600 عملية إعادة مهاجرين أكثر مقارنة بالعام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن في الأشهر الستة الأولى للعام الجاري، تمت 600 عملية إعادة مهاجرين أكثر، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ورداً على أسئلة الصحفيين بعد زيارته نقطة لامبيدوزا الساخنة الثلاثاء، برفقة المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة والأمن الداخلي إيلفا يوهانسون، أجاب الوزير بيانتيدوزي، أن “التحسن الملموس في إدارة النقطة الساخنة، يأتي أيضاً نتيجة التدابير التي أقرتها الحكومة في كوترو (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، والتي استبقت تبني فلسفة الميثاق الذي تمت الموافقة عليه في لوكسمبورغ”، لاحقاً.

واسترسل الوزير: “لقد أنشأنا نظامًا يمكن على أساسه توزيع المهاجرين إقليمياً، يعتمد على إمكانية إنشاء مناطق الساخنة ذات قدرة تشغيلية كاملة، لإدارة أولى للظاهرة في بلدان الدخول الأول، والتي يتم فيها تنفيذ إجراءات حدودية معجَّلة”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن “العناصر الواردة في المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في كوترو، تنص على البدء في غضون شهر بتحديد مكان يتم فيه تنفيذ هذه الإجراءات الحدودية المعجلة. نتوقع أن تكون هناك فائدة في العلاقة بين التوزيع الإقليمي وعمليات الإعادة إلى الوطن، مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل”.

وخلص وزير الداخلية الى القول، إن “هذا العام يُعدّ بالفعل أول علامة متواضعة وخجولة للتحسن في عمليات الإعادة إلى الوطن”، فـ”بعد الأشهر الستة الأولى، حظينا بزيادة بنحو 600 شخص أعيدوا إلى الوطن مقارنة بالعام السابق”.