ترحيب أمريكي بإعلان الرئيس السنغالي عدم الترشح لولاية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن ترحيبها بإعلان الرئيس السنغالي ماكي سال أنه لن يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثالثة في انتخابات رئاسية مرتقبة العام المقبل، مما وضع حدا لتكهنات بشأن مستقبله السياسي وما يترتب عن ذلك في بلد يشهد استقرارا مقارنة بدول المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في تصريح صحفي الثلاثاء “نعتقد أن الانتخابات الحرة والنزيهة وانتقال السلطة ينتج مؤسسات أقوى ودول أكثر استقرارًا وازدهارًا”.

وأضاف “يمثل تصريح الرئيس سال الواضح مثالاً للمنطقة، على عكس أولئك الذين يسعون إلى تآكل احترام المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مدد الولايات الرئاسية” التي تحددها الدساتير الوطنية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الامريكية.

وقال بلينكن “نحن فخورون بدعم المؤسسات الانتخابية السنغالية والمجتمع المدني في العمل المهم الذي يقومون به وسنواصل الشراكة مع السنغال لدعم الالتزام الدائم لشعبه بالديمقراطية”.