تاياني يدعو لتعاون شامل مع إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “في يومي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سنستضيف القمة الإيطالية الأفريقية هنا في روما”.

وقال نائب رئيس الوزراء بمناسبة الاجتماع الثاني مع سفراء الدول الافريقية المعتمدين لدى ديوان رئاسة الجمهورية، اجتماع اليوم “خطوة في مجال الاستعداد لهذا الحدث المهم”، آملاً بـ”حضور أكبر عدد ممكن من رؤساء الدول والحكومات”.

وشدد تاياني على القول: “إننا لا نريد أن يكون اجتماعًا رسميًا”، مبيناً أن “الهدف” يتمثل بـ”عقد اجتماع حقيقي لتعزيز تعاوننا الذي يجب يكون بـ360 درجة”. وتابع: “يمكننا التحدث أيضاً عن خطة ماتّيّ لأفريقيا”، التي “يجب أن تكون بالضرورة، جزءاً من خطة مارشال الأوروبية الأكثر أهمية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، التي “تنص بالفعل على تخصيص 150 مليار يورو”، واختتم مذكّراً بـ”جميع مبادرات التعاون الإيطالي من أجل الأمن الغذائي”.