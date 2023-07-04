وزير الدفاع الإيطالي: إكرام ذكرى من سقط في أداء الواجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إلى إكرام ذكرى كل أولئك الذين سقطوا أثناء أداء الواجب.

وقال الوزير كروزيتّو في تغريدة على مدونة (تويتر)، لمناسبة افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية ” CheckPoint Pastaـ مقديشو 1993-2023″، بمتحف (إل ڤيتّوريانو) في روما الثلاثاء، إن “المؤسسات والأمم الديمقراطية تم تأسيسها على الذكرى”، وها “نحن اليوم نستذكر كل من ضحى بنفسه لإنقاذ رفاقه بشجاعة وشرف، وكل من وقف إلى جانبه بدون خوف”.

وشدد الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، على أن “القوات المسلحة تدافع عن الديمقراطية والسلام والمؤسسات”، واستدرك: “بل أن مهمتها تمتد أيضاً لتشمل إكرام ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجلها”، واختتم مبيناً أن “ما هذا الحدث إلا دليل على ذلك”.