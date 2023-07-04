إيطاليا: وصول 63 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ أخرى لمهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها في مذكرة الثلاثاء، أنه “تم اعتراض 63 شخصاً، من بينهم 4 نساء، في المياه قبالة الجزيرة”، مبينةً أنهم “قادمين من بنغلادش، إريتريا، سورية، السودان، غامبيا، نيجيريا ومصر”، والذي “قالوا لرجال الإنقاذ إنهم انطلقوا من مدينة زوارة”، شمال غرب ليبيا.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “هناك حالات عديدة من الجرب”، بين المهاجرين “كما تم ترتيب نقلهم إلى نقطة إمبرياكولا الساخنة”. وهكذا، “بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة في غضون ساعات قليلة 151 شخصاً، وذلك بعد توقف قصير بسبب ظروف البحر السيئة”.

في السياق ذاته، وأشارت المصادر إلى “رسوّ نحو 100 مهاجر صباح اليوم في ميناء روتشيلّا يونيكا في مقاطعة ريجّو كالابريا”، جنوب البلاد. مبينةً أن “المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات عديدة، تم إنقاذهم قبالة الساحل، أثناء ابحارهم على متن قارب شراعي، من قبل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “بعد الهبوط في الميناء، تم وضع المهاجرين في مبنى خاص تديره هيئتي الصليب الأحمر والدفاع المدني”.