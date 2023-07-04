إيطاليا: تضامن مع اسرائيل إثر الهجوم الجبان في تل أبيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن “مشاعر التضامن مع الشعب الإسرائيلي، إثر الهجوم الجبان الذي تعرضت له تل أبيب اليوم”.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد “أسفرت عملية دهس في تل أبيب الثلاثاء، عن إصابة سبعة أشخاص”. وأنه وفقاً لرئيس شرطة المدينة، فـ”إن المشتبه به في الحادث فسلطيني”.

وبهذا الصدد، كتب الوزير تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر): “إننا ندين أي عمل إرهابي يهدد أمن ووجود دولة إسرائيل”، مؤكداً “الصلاة لأجل الجرحى”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية وسفارتنا، تتابع كل تطورات الأحداث”.

هذا وقد أوضحت المصادر الإعلامية ذاتها، أن هذا الحادث “يأتي بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني، والتي تسببت بمصرع 10 فلسطينيين يوم أمس الإثنين”.