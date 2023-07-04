الخارجية الإيطالية: تاياني يلتقي نظيره الكويتي الشيخ سالم الصباح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية الثلاثاء، ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال نائب رئيس الوزراء، إن “الكويت شريك رئيسي لإيطاليا في الشرق الأوسط، ونعتزم تعزيز العلاقات الثنائية معها في المجالات السياسية، الاقتصادية، التجارية، البيئية، العلمية والثقافية”، وبهذا المعنى، “وقع الوزيران مذكرة حول الحوار الاستراتيجي، تهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين روما والكويت، وعن برنامج تنفيذي للأعوام 2023-2025 من الاتفاقية الثقافية لتوسيع التعاون في المجال الثقافي والعلمي”.

وفي إشارة إلى التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، أشار الوزير تاياني إلى “المستوى الممتاز للتبادل التجاري، الذي زاد بنسبة أكثر من 53٪ عام 2022، ما يجعل إيطاليا المصدر الأوروبي الأول للكويت”. وتابع: “نعتزم تعزيز حضور الشركات الإيطالية في البلاد من خلال تقديم أفضل ما في نظام الإنتاج المتميز لدينا في القطاعات التي تركز عليها الحكومة الكويتية، مع خطة الكويت الجديدة لعام 2035”.

ووفقاً لمدكرة قصر (فارنيزينا)، فقد “حضر الوزيران توقيع مذكرة بين صندوق الودائع والتسليف الإيطالي، والصندوق الكويتي للتنمية”، وهي “أداة مهمة ستسمح لإيطاليا والكويت بتطوير مشاريع تعاون إنمائي في دول ثالثة، وكذلك تنفيذاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وخلص بيان الخارجية إلى القول إنه “بمناسبة الاجتماع في قصر (كيجي)، عقد وزير خارجية دولة الكويت، بحضور نائب رئيس الوزراء تاياني، اجتماعا قصيراً مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني”.