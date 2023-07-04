وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: المعرض الفوتوغرافي عن الصومال “حتى لا ننسى!”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، ماتّيو بيريغو دي كريمناغو، أن المعرض الفوتوغرافي عن الصومال، يُقام “حتى لا ننسى!”.

ولمناسبة افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية “نقطة سيطرة مصنع المعكرونة ـ مقديشو 1993-2023″، بمتحف (إل ڤيتّوريانو) في روما الثلاثاء، والذي يستعيد اللحظات البارزة في الأنشطة التي نفذت في الصومال خلال المهمة آنذاك، قال الوكيل بيريغو، إنه “بعد ثلاثين عاماً من المعركة المأساوية في مصنع المعكرونة، نحن هنا تحت شعار الالتزام باستذكار الجنود الإيطاليين الثلاثة الشجعان من وحدة الأمم المتحدة، الملازم أندريا ميليفوي، والرقيب الرائد ستيفانو باوليتشي والعريف باسكوال باكّارو، الذين سقطوا ضحية للهجوم”.

وأكد وكيل الوزارة، أن “من واجبنا أن نتذكرهم وكل جنودنا الذين ضحوا بحياتهم وهم يعملون في خدمة الدولة، للمساعدة باستعادة السلام في بلدان كالصومال، التي أنهكتها الحروب والمجاعات”. وأردف: “أعانق بمودة أسر وأحباء أندريا وستيفانو وباسكوالي وجميع الذين سقطوا، ولن أتوقف أبدًا عن شكر جميع أفراد القوات المسلحة الذين يخدمون الوطن والمؤسسات ويُبقون رايتنا مرفوعة في العالم، حاملين السلام والأمن والاستقرار في أكثر السيناريوهات تعقيداً”.