إيطاليا: انخفاض العبء الضريبي إلى 37٪ في الربع الأول لعام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن العبء الضريبي في الربع الأول لعام 2023 بلغ نسبة 37٪ بانخفاض بحاصل 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إن “الدخل المتاح للأسر الاستهلاكية قد ارتفع بنسبة 3.2٪ مقارنة بالربع السابق، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6٪”. وأوضح أن “ميل الأسر للادخار كان بنسبة 7.6٪”، أي “بزيادة 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق”.

وأضاف المعهد الإحصائي، أنه “مقابل الاستقرار الكبير في الأسعار، التي ارتفعت بنسبة 0.1٪ فقط في مجال التغيير الدوري بمعامل انكماش الاستهلاك الضمني”، فقد “نمت القوة الشرائية لدى الأسر بنسبة 3.1٪”، بينما “انخفضت حصة أرباح المؤسسات غير المالية في الفترة ذاتها، عند نسبة 43.7٪”، أي “بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع السابق”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول، إن “نسبة الاستثمار لدى المؤسسات غير المالية، قد انخفضت بنسبة 24٪”، أي “بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق”.