ميلوني: لا اختلاف مع بولندا لأننا نعمل على وقف الهجرة غير النظامية لا إدارتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على عدم وجود انقسام مع بولندا بشأن ملف الهجرة غير النظامية.

وقالت في مؤتمر صحفي الأربعاء في وارسو مع نظيرها ماتيوش مورافيتسكي “لا يمكنني أبدًا الشكوى من أولئك الذين يدافعون عن المصالح الوطنية، فأنا معجبة بدفاع رئيس الوزراء بقوة عن مصلحة بولندا، ولكن لا يوجد انقسام لأننا نعمل على كيفية وقف الهجرة غير النظامية، وليس إدارتها”.

وأضافت “طالما أن أوروبا تعتقد أنها تستطيع حل المشكلة بالنقاش عن كيفية إدارة (ملف) المهاجرين عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، فلن تجد أبدًا حلولًا حقيقية لأن مصالح دولنا حتى ولو لأسباب جغرافية تختلف عن بعضها البعض”.

ورأت رئيسة الوزراء أن “ما يجمع مصالح جميع الدول الأعضاء هو وقف الهجرة غير النظامية قبل أن تصل إلينا، مع عمل مختلف تمامًا يتعين القيام به مع إفريقيا بالتعاون غير المفترس ودعم تلك الدول التي هي بدورها في كثير من الأحيان ضحايا الاتجار بالبشر: تجار مافيا الألفية الثالثة”.

وأردفت “في هذا الصدد، عملت أنا ومورافيتسكي والعديد من الآخرين معًا. أتفهم تمامًا، كما قلت وأكرر، الموقف البولندي بشأن موضوع ميثاق الهجرة واللجوء ومسألة إعادة التوطين خاصة في دولة تتحمل عبء اللاجئين الأوكرانيين دون رؤية أوروبية للتضحيات التي تقدمها” لإيوائهم.

وتحدثت ميلوني عن “مواقف مشتركة” مع الحكومة البولندية “تقريبًا في جميع القضايا التي نجد أنفسنا نتعامل معها في المجالس الأوروبية”، على حد وصفها.