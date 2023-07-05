ميلوني: ندعم انضمام دول غرب البلقان وأوكرانيا للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعم حكومتها انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الاوروبي.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في وارسو مع نظيرها ماتيوش مورافيتسكي “فيما يتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي، لقد كنا دائما في توافق مع بولندا لانضمام دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا”.

وأضافت “لا أحب أن أسميها توسيعًا، ولكن إعادة توحيد لأنني لا أعتبر أن الاتحاد الأوروبي مجرد نادٍ نقرر فيه من ينبغي أن ينتمي ومن لا ينتمي إليه. أوروبا حضارة والتاريخ هو الذي يقرر من ينتمي إليها”.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية “نحن ملتزمون تمامًا بموضوع التكامل الأوروبي وأعتقد أن هذا الموضوع يجب ألا يجلب نقاشا حول قواعد العمل، بل حول الأولويات. وكلما زاد عددنا، كلما قلت الأولويات والتفويض ونحن في اتفاق مع بولندا في هذا الشأن أيضًا”.