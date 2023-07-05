الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القتال في السودان واستمرار رفض طرفي النزاع لحل سلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه “يدين بشدة القتال الدائر في السودان وكذلك استمرار رفض طرفي النزاع السعي لحل سلمي”.

وأضاف البيان الصادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي أنه “يتعين إفساح المجال للوساطة وإجراء حوار سياسي شامل لوقف دائم لإطلاق النار دون تأخير لضمان حماية شعب السودان، الذي لا تزال سلامته وأمنه ووحدته معرضة للخطر”.

وأردف “بصرف النظر عن وقف إطلاق النار، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات المعنية للسماح وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية وضمان وصول آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق للعمليات الإنسانية من قبل جميع أصحاب المصلحة”.

وأضاف بيان بوريل “يأسف الاتحاد الأوروبي للخسائر في الأرواح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات واسعة النطاق على المدنيين والمناطق المدنية، بما في ذلك تلك على أساس العرق ولا سيما في دارفور، مع تقارير مروعة عن انتشار العنف الجنسي والجنساني والقتل المستهدف والتهجير القسري والتسليح المتواصل للمليشيات”.

كما أشار البيان إلى أن “فتح جبهات قتال جديدة في جنوب كردفان أمر مثير للقلق”، فـ”في مثل هذه الظروف الخطيرة، ينبغي أن يكون ضمان حماية المدنيين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع على رأس أولوياتنا”، وقال إن “الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية والحاجة إلى التنفيذ العاجل لوقف فوري للأعمال العدائية دون شروط مسبقة”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني ويحيي عمل العاملين في مجال الصحة والمجال الإنساني في تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين”، معتبرا أنه “من الضروري إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستجابة الإنسانية واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني”.