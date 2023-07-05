دعوة أوروبية لـ”الأطراف الخارجية” لدور بناء بالوساطة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-حث الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء “جميع الأطراف الخارجية إلى لعب دور بناء في أي عملية وساطة” بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرا من “إن أي تدخل خارجي يساهم في إطالة أمد الصراع الدائر سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في البلاد ويقوض الاستقرار الإقليمي”.

وأكد الاتحاد الأوروبي التواصل مع “الشركاء الرئيسيين، بمن فيهم شخصيات مدنية وسياسية سودانية وكذلك جهات فاعلة في المجتمع المدني بشأن وقف الأعمال العدائية والعودة إلى محادثات هادفة حول وقف إطلاق نار مستدام وحل سلمي موثوق للصراع على أساس حوار شامل”، حسب البيان الصادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل باسم التكتل الأوروبي.

وأكد أنه “من أجل وقف دورة الإفلات من العقاب، ينبغي تحديد المسؤولين عن الفظائع ومحاسبتهم” وتحقيقا لهذه الغاية، “يدعم الاتحاد الأوروبي جمع أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى استعداد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك تدابير تقييدية، للمساهمة في إنهاء الصراع وتشجيع السلام”.

وشدد البيان على أن “الحماية الإقليمية هي شريان حياة حيوي لملايين السودانيين الذين أجبروا على الفرار من الصراع”، وفي هذا الصدد “يثني الاتحاد الأوروبي على دول المنطقة لاستقبالها المستمر للاجئين ويقدر المساعدة الإنسانية الإقليمية وجهود السلام”.

ودعا الاتحاد الأوروبي دول الجوار ودول العبور إلى “تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية والحماية الفورية والفعالة وغير المشروطة”.

وأكد البيان أن ” الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود الوساطة الجماعية الإقليمية والدولية المنسقة بقيادة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) لاستعادة السلام على وجه السرعة والمساهمة في الاستقرار واستعادة العملية السياسية”.