رئيس وزراء بولندا: لولا دعم واشنطن لأوكرانيا لكان الجيش الروسي على حدودنا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو- رأى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي أنه لولا الولايات المتحدة لكان الجيش الروسي اليوم “على حدود بولندا”.

جاء ذلك لدى مخاطبته الأربعاء لندوة دراسية لمجموعة المحافظين والاصلاحيين الاوروبيين (Ecr) في العاصمة البولندية، تحدث فيها عن الأهمية التي توليها حكومته للدور الذي تلعبه واشنطن اليوم في ضمان أمن دول حلف وارسو السابق.

واعتبر مورافيتسكي أنه من الضروري “تعزيز الروابط عبر الأطلسي بتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا”. وقال “تخيلوا للحظة ما يمكن أن يحدث في أوكرانيا اليوم، بدون دعم الولايات المتحدة وكندا. على وجه الخصوص الولايات المتحدة. يمكننا أن نراهن بأنه: لولا موقف الولايات المتحدة، وبولندا، خاصة في الفترة الأولى (للعدوان الروسي)، لما وجِدت اليوم أوكرانيا”.

وأضاف “هذا يوضح لنا بوضوح شديد ما هي قوة التحالف عبر الأطلسي وقيمته. لذلك أنا سعيد جدًا لأننا متحالفون مع الحكومة الإيطالية على تلك الجبهة”.