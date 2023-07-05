بلينكن يأمل بتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمل “الولايات المتحدة في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر مع الجزائر”.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى يوم استقلال الجزائر نشرته الخارجية الامريكية، تحدث فيها بلينكن عن “تشاطر البلدين التزاما عميقا بالاستقلال والذي يوفر أساسًا قويًا لشراكتنا الدائمة والتاريخية”، كما أن “الشعبين يتشاطران أيضًا روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “إنه يوم للتأمل والاحتفال باستقلال الشعب الجزائري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. أطيب تمنياتي للجزائر بعام مثمر ومزدهر”.