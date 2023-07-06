عالم وبائيات إيطالي: استمرار عزل مصابي كوفيد غير منطقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ “الاستمرار بالبقاء في عزلة إن كان المرء إيجابيًا من ناحية الإصابة بوباء كوفيد 19، لمدة 5 أيام وجعل الناس يتخلون عن عطلاتهم، يُعدّ أمراً غير منطقي”.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن “الفيروس اليوم مختلف تماماً، وإذا احتاج المرء لتلقي المساعدة، فإنه يذهب إلى المستشفى واتباع قواعد معينة، لكن إذا ذهب المرء في إجازة وظهرت عليه أعراض المرض، فيبدو لي أن من العبث الاستمرار بالإبقاء على هذا النوع من الإجراءات، كذلك لأننا آخر من يعمل بها في أوروبا”.

وأضاف باسيتي معلقاً: “لدينا مشكلة ورثناها عن أسلافنا كدولة: يستغرق وضع القواعد لدينا 5 دقائق، وسنوات لإلغائها. ومن وجهة النظر هذه، فلأجل المستقبل أيضاً، نحتاج إلى محاولة التبسيط أكثر، وبالتالي آمل أن يقوم وزير (الصحة أوراتسيو) سكيلّاتشي بتبسيط هذه الخطوة بسرعة، لأن المخاطرة تتمثل بالظهور بمظهر سخيف”.

واسترسل: “في الأساس، لا تزال لدينا هذه القواعد حتى اليوم مع العزل الإجباري لمدة 5 أيام، مما يعني أن على الفنادق وضع المصابين في عزلة، أو أنه لا يمكن للمرء السفر، أو يجب أن يتم تعويضه. يبدو الأمر سخيفًا جدًا بالنسبة لي”.

وأكد باسّيتّي: “لقد تجاوزنا حالة طوارئ وباء كوفيد 19 الآن، إنه مجرد مرض معدٍ كأمراض عديدة أخرى، يجب علاجه مصابيه كغيرهم تماماً، ونظرا لعدم وجود التزام بعزل المصاب بالأنفلونزا، فهذا غير مفروض بالنسبة للأمراض المعدية والتنفسية الأخرى، وأعتقد أن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على كوفيد أيضاً”.

وخلص اخصائي الأمراض المعدية الى القول، إن هذا الأمر يجب أن ينتهي “من خلال إلغاء جميع الإجراءات التقييدية، لا في غضون 6 أشهر، بل اعتباراً من يوم غد، لتجنب المواقف السيئة في فصل الصيف”.