عقيلة زيلينسكي: هدف روسيا ألا يشعر أحد بالأمان في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قالت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، إن هدف الاتحاد الروسي يكمن في أن “ألا يشعر أي شخص في أوكرانيا بالأمان”.

وفي معرض تعليقها على الغارة الصاروخية الروسية على لفيف، والتي تسببت بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، كتبت زيلينسكا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “لفيف أمضت ليلة أخرى من الرعب من قبل روسيا، على بعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة”، فـ”لقد مات أناس مسالمون، وهناك إصابات كثيرة”.

وأضافت عقيلة زيلينسكي، أنه “لأولئك الذين لا تزال لديهم شكوك حول من تقاتل أوكرانيا، فقد أظهر هذا البلد الإرهابي مرة أخرى أن هدفه ألا يتمثل بألا يشعر أي شخص في أوكرانيا بالأمان”. واختتمت بالقول: “تعازيّ لكل المصابين جرّاء هذه المأساة”.