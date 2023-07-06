وصية برلسكوني: تركة لأبنائه وأموال لشقيقه ولخطيبته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ وُصفت بأنها “وصية بسيطة” من قبل كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لرؤية الأمنيات الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي في 12 حزيران/يونيو الماضي.

وورد في الوصية أنه “لن يمتلك أي من الأبناء الخمسة، سيطرة انفرادية بصورة غير مباشرة على مجموعة (فينيفيست) الإعلامية، على غرار التي مارسها والدهم سابقًا”، إلا أن “بييرسيلفيو ومارينا معاً، يصلان إلى نسبة 53٪ من الحيازة على أسهم الشركة، وبحصص متساوية”.

كما يظهر في الوصية، “تركتين متساويتين بمبلغ مائة مليون يورو، لكل من شقيقه باولو ولخطيبته مارتا فاسينا”، فضلا عن “30 مليون يورو لصديقه مارتشيللو ديل أوتري”.